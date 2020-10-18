Fahrettin Koca’dan İstiklal Caddesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'BU KALABALIĞA SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim.' dedi.