Erdoğan'dan Ersin Tatar'a kutlama mesajı!

Resmi olmayan sonuçlara göre KKTC yeni Cumhurbaşkanı oyların yüzde 51,74'ünü alan Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar oldu.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı Twitter hesabından 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum.



Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.' mesajıyla kutladı.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KUTLAMA



Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. #KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız' dedi