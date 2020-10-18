CHP'li İmamoğlu yalanda sınır tanımıyor! 2018 yılında çekilen fotoğrafı 2020 yılında çekilmiş diye pazarladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yalanda sınır tanımıyor.

İMAMOĞLU 2018'DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI 2020'DE ÇEKİLMİŞ GİBİ PAYLAŞTI!

Ekrem İmamoğlu; 18 Ekim 2020 tarihinde resmi Twitter hesabından; 'Nasıl başladı? / Nasıl bitti? Sahillerde artık mangal dumanı yerine sağlıklı dinlenme ve spor var' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu söz konusu paylaşımına 2019 ve 2020 tarihinde çekildiği iddia edilen iki fotoğraf paylaştı.



AYNI FOTOĞRAF 2018 YILINDA İNTERNET SİTELERİ TARAFINDAN YAYINLANDI

Ekrem İmamoğlu'nun; resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafın 18 Mart 2018 tarihinde T24 adlı internet sitesinde yayınlandığı öğrenildi.T24 adlı internet sitesinin 18 Mart 2018 tarihinde Twitter hesabından yayınlanan; ''Kimseye zararımız yoktu': Sahilde bira içen gençlere toplam 372 lira para cezası' başlıklı haberde Ekrem İmamoğlu'nun 2020 yılında çekildiği iddia ettiği fotoğrafın aynısı yayınlanmıştı.



İMAMOĞLU'NUN; EN BÜYÜK YALANI FAZİLET DURAĞI YALANI! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük yalanın Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiası olarak biliniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un; 29 Mart sabahı Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiasında bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit etmişti. İBB; 'FAZİLET DURAĞINDAN BİR ANDA 47 YOLCU BİNDİ' DEDİ ANCAK FAZİLET DURAĞINDAN DA OTOBÜSE HİÇ YOLCU ALINMADI! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaştığı ve 2020 yılına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafın aynısının 18 Mart 2018 tarihinde internet siteleri tarafından yayınladığı ortaya çıktı.