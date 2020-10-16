Türkiye aktif edemez diyenler şimdi ne yapıyor acaba!

Türkiye S-400 füze denemelerine başladı. S-400'lerin test atışlarının başlamasının ardından bu sistemin Türkiye tarafından alınamayacağını ve kullanılmayacağını savunanlar yeniden gündeme geldi.



Bakın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan Nevşin Mengü'ye kadar kimler S-400 için neler söylemiş tekrar hatırlayalım.



KILIÇDAROĞLU: NEDEN ALINDI KİMSE BİLMİYOR KİM BİZE SALDIRACAK?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Neden alındı kimse bilmiyor. Kim bize saldıracak? Yunanistan'la mı kavga edeceğiz?" demişti. CHP lideri daha sonra ABD-Yunanistan tatbikatına ilişkin ''ABD Yunanistan'la tatbikat yapıyorsa sen de S-400'leri aktive edeceksin." demişti.



AKŞENER: ÇÜRÜMEYE TERK EDECEKLER



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinin grup toplantısında "Anlaşılıyor ki, S-400'ler alınsa bile, bir depoda çürümeye terkedilecek" şeklinde konuşmuştu. HDP'li Pervin Buldan da Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacının olmadığını savunmuştu.







FETÖ'CÜ EMRE USLU: ÜZERİNE OTURUP..



Firari FETÖ'cü Emre Uslu, 2017 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Bir kenara not alın: RTE S-400 filan alamaz sıkar biraz eğer S-400'leri alsın bende üzerine oturup fantazi yapmazsam en adi şerefsizim" ifadelerini kullanmıştı.



Sözcü gazetesi yazarlarından Yılmaz Özdil, S-400'lerin fişinin bile takılamayacağını belirtirken Can Ataklı ise S-400'ü "etkili bir sistem değil" sözleriyle eleştirmişti.



NEVŞİN MENGÜ: TÜRKİYE'Yİ KORUMAZ



Nevşin Mengü ise "S-400 savunma sistemiyle ilgili tüm konuştuğum uzmanlar diyorlar ki, 'Aslında Türkiye'nin aldığı bu S-400 sistemi, öyle çok da kapsamlı, Türkiye'nin sınırlarını koruyacak bir sistem değil. Aksine bu çok sınırlı bir yeri koruyabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin çok verimli kullanabileceği bir sistem değil. Yani Türkiye bütün NATO'yu karşısına alırken sırf bu S-400'leri almak uğruna akıllı bir iş mi yapıyor. Ama meselenin özü, Rusya'ya bu söz verilmiş, paranın da bir kısmı ödenmiş ve Suriye'deki pozisyonunu bozmamak için Rusya'yı da küstürmek istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.







ASLI AYDINTAŞBAŞ: GELMEYECEK



Aslı Aydıntaşbaş ise, S-400'lerin hiç gelmeyeceğini iddia etmişti. Yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında S400'ler gelmeyecek. Süresiz erteleme masada. Sonra söylemedi demeyin..." ifadelerini kullanmıştı.