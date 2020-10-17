Taksicilerden, Ekrem İmamoğlu’na ”Sana güvenmiyoruz” boykotu!

İlk algı operasyonunda, taksicilere yönelik kara propaganda başlatan ve direksiyon sallayarak evine ekmek götüren esnafı kara listeye alan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sert kayaya tosladığını anlayınca yöntem değiştirdi, taksici esnafıyla masaya oturmaya boğun eğdi. Bu hamlesini de oldukça kötü yapan belediye başkanı, basına servis ettiği bir algı operasyonuyla taksici esnafını itibarsızlaştırmaya çalışınca, esnafın öfkesi olduğu gibi İmamoğlu’na yöneldi. On binlerce taksiciyi temsil eden oda başkanları ve temsilcileri, İBB Başkanı İmamoğlu’nu ”Güvenilmez” ilan etti ve muhatap almak istemediklerini belirtti.



Taksici esnafının sorunlarını çözmek, İstanbul’daki ulaşım sorununu teknolojik ve akılcı tedbirlerle, nitelikli, verimli hale getirmek yerine rant uğruna 6 bin ticari taksiyi daha sisteme dahil etmek isteyen İmamoğlu, kendisine son bir çıkış kapısı daha arıyor. Taksici temsilcilerine attığı mesajda 20 Ekim’de bir araya gelmek istediğini söyleyen CHP’li başkanın bu randevu talebi taksici esnafında heyecan uyandırmadığı gibi öfkeye dönüştü. Ulushaber’in edindiği bilgilere göre, oda temsilcileri önümüzdeki günlerde yapılacak bu toplantıya katılmayacak. Katılmama gerekçesi ise taksici esnafının, İBB başkanına güvenmediği ve kendilerine yeni bir oyun oynanacağı yönünde yoğun kanaatin oluşmaması.



İMAMOĞLU EĞİTİMİ DE KALDIRDI!



Sektör temsilcileri, “AK Partili İBB yönetimi döneminde taksiciler eğitiliyor ve seviye seviye bilgilendirmeler yapılıyordu. İmamoğlu, bunu bile ortadan kaldırdı ve taksicilerin eğitimine son verdirdi” şeklinde şikayette bulunurken, sorunlarının çözüm adresinin ekmeklerine ortak olmak istediğini düşündükleri İmamoğlu yönetimindeki İBB olmadığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili çözüm beklediklerini söyledi.



Esnafın ve oda temsilcilerinin 20 Ekim’de neden toplantıya katılmadıklarına dair bir basın açıklamasını 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri önünde yapacağı öğrenilirken, İmamoğlu’na karşı gerçekleştirilecek bu şok boykotun net gerekçesi ise ”İmamoğlu’na güvenmiyoruz, seçimden önce söyledikleriyle görevdeki yaptıkları birbirine taban tabana zıt” şeklinde ifade edilecek.