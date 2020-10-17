Şarkıcı Alya'nın sipariş ettiği pizzadan çıkanlar şoke etti

Şarkıcı Alya'nın Twitter hesabından paylaştığı pizza fotoğrafı sosyal medyada kısa süre içinde günün en çok konuşulan konu başlıkları arasında yerini aldı.

Bir pizza firmasından pizza sipariş ettiğini belirten Alya, gelen pizza karşısında şok oldu. Pizza'nın altında telinin kalmasından sonra sosyal medyada 'Keşke yanında fırını da gönderselermiş' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Alya'nın pizza paylaşımı...