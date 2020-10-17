‘Geçmiş olsun’a gitti, cinsel istismara uğradı!

İstanbul'da tüyler ürperten cinsel saldırı olayı yaşandı. Gelen son dakika haberine göre, trafik kazası geçiren eski sevgilisini ziyarete gelen kadın darp edildi ve daha sonra da cinsel istismara uğradı. Ortaya çıkan ifadelerde saldırganın, 'Yaşananları ailem ve kız arkadaşım duyarsa seni öldürürüm' dediği öğrenildi. Tüyler ürperten olayın son dakika detayları ve gelişmeleri...



'SEVDİĞİM KIZ DUYARSA BENDEN KORK, ÖLÜMÜM ELİMDEN OLUR'



İstanbul'da, trafik kazası geçiren F.A, kendisine 'geçmiş olsun' demek için bir kafede buluştuğu G.A. (27) adlı eski sevgilisini darp ettikten sonra cinsel saldırı gerçekleştirdi. Bununla yetinmeyen F.A, 'Burada yaşananları ailem ve sevdiğim kız duyarsa bundan sonra benden kork, ölümün benim elimden olur' diyerek tehdit etti.



İstanbul Sarıgazi'deki bir kafede buluşan şüpheli F.A. ve mağdur G.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma sırasında G.A'ya tokat atan F.A'yı arayan giren Emre A. adlı arkadaşı durdurdu. Ancak G.A, F.A ve Emre A'nın birlikte bindikleri araçta da tartışma devam etti. G.A'yı eve bırakacağını söyleyerek Emre A'yı araçtan indiren F.A, genç kadına cinsel istismarda bulundu. F.A. karşı koyan kadını darp ederek bayılttıktan sonra cinsel saldırı gerçekleştirdi.



DARP, CİNSEL SALDIRI, TEHDİT…



Cinsel saldırının ardından genç kadını tehdit eden F.A. 'Burada yaşananları ailem ve sevdiğim kız duyarsa bundan sonra benden kork, ölümün benim elimden olur.' Dedi ve araçtan inmek isteyen G.A'nın arabadan inmesine de engel oldu.



Genç kadının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan şüpheli F.A. tüm suçlamaları reddederken, Emre A'dan alınan ifade ile G.A'nın ifadelerinin tutarlı olması dikkat çekti.



Savcılık şüphelinin 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.