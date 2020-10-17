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Ekrem İmamoğlu Fransız basınına Türkiye’yi şikayet etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransız dergisine verdiği özel röportajda, Türkiye’de demokrasinin işlemediğini iddia etti.

Siyaset / 17 Ekim 2020 Cumartesi 12:19
Ekrem İmamoğlu Fransız basınına Türkiye’yi şikayet etti

Yabancı basına verdiği Türkiye'ye yönelik eleştiri demeçleriyle gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine oldukça tepki çeken bir röportaja imza attı.

Haftalık yayınlanan Fransız dergisi Marianne'le İstanbul'da özel bir röportaj gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ AÇLIĞI VAR'
Belediye başkanı seçildiği dönemden itibaren eksiksiz bir hizmet anlayışı sunduğunu söyleyen İmamoğlu, Türkiye'de demokrasi anlayışını kendisinin temsil ettiğini iddia etti. İmamoğlu, Türkiye'de bariz bir “demokrasi açlığı” olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin siyasal kimliğini itibarsızlaştırma çabasında olan yabancı devletlerin ekmeğine yağ sürdü.



'İBB YARDIMI ART NİYETLE ENGELLENDİ' İMASI
Pandemi dönemine ilişkin yapılan bağış kampanyalarını Fransızların gündemine taşıyan İstanbul Belediye Başkanı, yardımların bilinçli olarak engellendiğini iddia etti.

TBMM'nin, İBB'nin, pandemi süresinde gelen yardım taleplerini “sosyal inceleme raporu aranmadan” denetimsiz bir biçimde yapmasına izin vermemesini bir “engel” olarak yorumlayan İmamoğlu, mağdur sıfatıyla konuşarak Türkiye'ye yönelik spekülasyonlara da geçit verdi.

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