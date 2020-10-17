Başkan Erdoğan yeni doğal gaz rezervini açıklıyor

Türkiye'nin de dünyadaki Türklerin gözü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'tan yapacağı son dakika açıklamasında. Yeni doğal gaz rezerv miktarını açıklayacak. Bilindiği gibi Başkan Erdoğan 2 gün önce Akademik yıl açılış töreninde bugünü işaret ederek Zonguldak'ta yeni rezerv miktarını açıklayacağını ve Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret edeceğini ilan etmişti.



BAŞKAN ERDOĞAN İKİNCİ TARİHİ KEŞFİMİZİ RESMEN AÇIKLIYOR



Zonguldak'da beklenen an geldi ve Fatih Sondaj gemisini ziyaret eden Başkan Erdoğan açıklamayı burada yapmaya karar verdi. Dakikalar içerisinde 'Yeni keşfedilen doğal gaz rezervi ne kadar?' sorusu yanıt bulmuş olacak. İşte Başkan Erdoğan'ın Zonguldak'taki açıklamalarından canlı yayın ve konuşmasından öne çıkanlar;



'(Sakarya Gaz Sahası çalışanlarına) Sakarya gaz sahasında milletimize hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayret ve çalışmalarınız neticesinde verdik. Sizlere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun'





