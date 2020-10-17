Başkan Erdoğan yeni doğal gaz rezervini açıklıyor

Türkiye’nin yeni doğal gaz keşfine ilişkin Zonguldak’tan beklenen son dakika haberi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Perşembe günü müjdesini verdiği ve bugünü işaret ettiği keşif açıklaması için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan açıklamayı yapacağı Zonguldak’a geldi. Yeni rezervin açıklanacağı alanda hazırlıklar tamam. Zonguldak’ta heyecan yüksek seviyelere çıkmış durumda. Ayrıca tüm Türkiye'nin gözü de yeni rezerv miktarının açıklanacağı noktada ve Başkan Erdoğan'da. İşte Zonguldak’tan canlı yayın ve son dakika gelişmeleri…
Türkiye'nin de dünyadaki Türklerin gözü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'tan yapacağı son dakika açıklamasında. Yeni doğal gaz rezerv miktarını açıklayacak. Bilindiği gibi Başkan Erdoğan 2 gün önce Akademik yıl açılış töreninde bugünü işaret ederek Zonguldak'ta yeni rezerv miktarını açıklayacağını ve Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret edeceğini ilan etmişti.
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Zonguldak'da beklenen an geldi ve Fatih Sondaj gemisini ziyaret eden Başkan Erdoğan açıklamayı burada yapmaya karar verdi. Dakikalar içerisinde 'Yeni keşfedilen doğal gaz rezervi ne kadar?' sorusu yanıt bulmuş olacak. İşte Başkan Erdoğan'ın Zonguldak'taki açıklamalarından canlı yayın ve konuşmasından öne çıkanlar;
'(Sakarya Gaz Sahası çalışanlarına) Sakarya gaz sahasında milletimize hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayret ve çalışmalarınız neticesinde verdik. Sizlere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun'