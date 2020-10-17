Bakan Akar Ermenistan'ın SU-25'ini düşüren Azerbaycan'ı kutladı

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına harekatı ele alındı.



Fuzuli'yi işgalden kurtaran ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan Ermenistan’ın iki SU-25'ini düşüren Azerbaycan Ordusu'nu kutlayan Akar, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir" açıklamasını yaptı.