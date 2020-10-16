Yeni istihdam paketi geliyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni istihdam paketinin detaylarını açıkladı.



Buna göre, işsizlik ödeneği alanların yeniden istihdama katılımı teşvik edilecek. Bunun için de 'Hızlı İşe Dönüş Desteği' devreye alınacak.



'VATANDAŞLARIMIZI İLK 3 AYDA AKTİF ŞEKİLDE İŞ ARAMAYA TEŞVİK EDECEĞİZ'



İşsizlik ödeneği alanlar için bu süre içerisinde emeklilik primlerinin ödenmediğini belirten Selçuk, 'Bu kişiler ilk 3 ay içerisinde işe dönüş yaparsa işsizlik ödeneğindeki 3 ayın emeklilik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece vatandaşlarımızı ilk 3 ayda aktif şekilde iş aramaya teşvik edeceğiz.' dedi.



'2 YIL AZAMİ OLACAK ŞEKİLDE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ OLABİLECEK'



Yeni istihdam paketinde 25 yaşından küçüklerle 50 yaşından büyükleri ilgilendiren esnek çalışma modeli ile ilgili yeni düzenlemeler de olacak.



Selçuk, '2 yıl azami olacak şekilde belirli süreli iş sözleşmesi olabilecek. Sözleşmeler 6 aylık, 12 aylık yapılabilecek. Genç işsizlere yönelik bu modelleri getirmek lazım. Bunu isteyen gençlerimiz de var amacımız istihdamı artıracak değişik modeller oluşturmak dünyada da örnekleri var.' ifadelerini kullandı.



'AÇIKLAMALAR ÇOK ACIMASIZ VE MANİPÜLATİF'



Koronavirüs salgını sürecinde tüm ödemelerin aksatılmadan yapıldığını söyleyen Selçuk, SGK'nın açık verdiği iddiaları ile emekli maaşları üzerinden yapılan eleştiriler için de konuştu.



Selçuk, 'Salgın döneminde primleri öteledik, yoğun bakım tedavilerinin ödemelerini artırdık. Koronavirüs masraflarının tamamını SGK üstlendi. İlaç ödemeleri ve süt ödemeleri çok muntazam yapıldı, mali ve sosyal hizmetlerde hiçbir aksama olmadan salgın sürecini atlattık. Açıklamalar çok acımasız ve manipülatif.' dedi.



