Kuruluş Osman'a damga vuran sahne!

ATV ekranlarında yayınlanan ve çarşamba günlerinin en çok izlenen dizisi olan Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümünde yine tüm dikkatleri üzerine çekti.



SEYİRCİYİ DERİNDEN ETKİLEDİ



Dizide 'Osman Bey' karakterine hayat veren Burak Özçivit ile 'Kumral Abdal'ı canlandıran Emin Gürsoy'un mağaradaki diyalogları tüyleri diken diken etti. Söz konusu sahnede Kumral Abdal'ın Osman Bey'e söylediği birbirinden gizemli cümleler seyirciyi derinden etkiledi.



SONSUZA KADAR ADALET SONSUZA KADAR HÜRRİYET!



Osman Bey'in mağarada gördüğü rüyada "Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet. Allah-u Ekber!" nidası izleyicilerden tam not aldı.



"KOYNUNDAKİ AĞACI ÇIKART OSMAN BEY! SIR ÇÖZÜLDÜ..."



Osman Bey'in kutlu rüyasının damga vurduğu sahneye Kumral Abdal'ın Osman Bey'e "Sen de çıkart artık koynundaki ağacı Osman Bey! Amma da naz ettin. Sır çözüldü" şeklindeki telkini izleyiciyi heyecanlandırdı.



MADEM BU YOLA TALİP OLDUK BELASI DA HOŞTUR SEFASI DA!



Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde tüm dikkatleri üzerine çeken ve Kumral Abdal'ın Osman Bey'e 'sır çözüldü' şeklinde telkin yaptığı geceye damga vuran sahnenin ardından Osman Bey'in sözleri de izleyiciyi oldukça heyecanlandırdı. Osman Bey, Kumral Abdal'ın çağrısına "İnsan üryası kadardır. Madem ürya gördük, madem aşk deryasında kana bulandık, madem bu yola talip olduk, belası da hoştur, sefası da hoştur... " ifadeleriye cevap verdi.



OSMAN BEY'İN KUTLU RÜYASI



Balgay ve nökerlerinin elinden kaçarken yaralanan Osman Bey, Şeyh Edebalı ve dervişler tarafından tedavi edildikten sonra uyurken bir rüya gördü. Rüyasını Şeyh Edebalı'ya "Rüyamda Zikir meclisi var idi… Gece içre gece rüya içre rüya gördüm… Senin göğsünden bir ay doğup benim göğsüme girdi. Sadrım sarsıldı, genişledi aydınlandı göğsümden çıkan bir ağaç hızla büyümeye başladı, o kadar uluğ bir ağaç oldu ki bu diyarları aşıp suyun ötelerine ulaştı… Uçsuz bucaksız topraklarda nice diyarların üstünü kapladı… O diyarlarda önce kılıçları gördüm; al kana bürünmüş kılıçlar… Sonra minareler ve ardından o minerelerin üstünde parıldayan hilaller gördüm…" sözleriyle açan Osman Bey, Edebalı'dan "Osman Bey… Ertuğrul Gazi'nin övüncü Kara Osman Bey… Yiğit Osman… Rüyanda bana gelmişsin ki murad-ı ilahi birlikte olmamızdadır… Rüya içre rüya görmüşsün ki iç içe saklanan sırlar vardır…" cevabını aldı.



NİCE DİYARLAR SENİN VE NESLİNİN GAYRETİYLE İSLAM BELDESİ OLACAKTIR



Şeyh Edebalı, Osman Bey'in tarihe mal olmuş rüyasını şöyle yorumladı "Benim göğsümden çıkan bir ayın senin göğsüne girdiğini söyledin; vakit gelmiştir… Gayrı rızam vardır, Bala hatun helalindir, çünkü; ilahi işaret bu minvaldedir. Zira Allah sizin nesilinize hakanlık, padişahlık nasip etmiştir… Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır" ve Osman Bey'e müjdeyi verdi.