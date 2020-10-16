Koronavirüs Genelgesi resmen uygulamada! Ceza almamak için bu kurallara dikkat

İçişleri Bakanlığı tarafından dün açıklanan ve 81 ile gönderilen son dakika genelgesi ve koronavirüs denetlemeleri bugün resmen uygulamaya başlandı. Büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerimizde hareketliliğin yaşandığı koronavirüs genelge denetleme uygulaması kapsamında açıklanan önceki ve yeni kurallar kapsamında tedbirleri ihlal edenlere ceza uygulaması yapılıyor. Tüm illerde Valiler, kaymakamlar, sağlık müdürleri dahil olmak üzere binlerce personel sokaklarda, çarşı ve duraklarda denetleme görevini icra ederken çarpıcı görüntüler de ajanslara düşüyor.



İşte ayrıntılar ve uyulması gereken kurallar;



EN YOĞUN HAREKETLİLİK İSTANBUL'DA



Genelge denetimleri kapsamında en yoğun denetimler İstanbul'da başladı. Sabah erken saatlerde belirlenen noktalara konuşlanan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul taşıtlarını ve servis araçlarını durdurdu ve tedbirlerin uygulanmasını inceledi.



BİREYSEL İHLALLERDE İKİ ADIMLI UYGULAMA YAPILACAK



Koronavirüs tedbirleri kapsamında başta maske mesafe temizlik kuralları olmak üzere genelgede yer alan kuralları ihlal eden vatandaşlara öncelikle uyarı, ikinci aşamada ise idari para cezası gibi işlemler yapılacak.



İŞLETMELERDE 3 AŞAMALI CEZA



Yine koronavirüs tedbirleri ve denetlemeleri kapsamında kurallara uymayan işletmelerde ise 3 aşamalı yaptırım uygulanacak. İşletmelerde ihlal konusunda önce uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde ise iş yerini kapatma cezası verilecek.



SERVİSLERDE DE KAPATMA CEZASI VAR



Son dakika genelgesinde dolmuş, otobüs ve servislerde de 3 aşamalı ceza uygulaması söz konusu. İşletmelerden farklı olarak araçlarda son aşamada kontak kapatma cezası olarak yansıyacak.



İŞTE UYULMASI GEREKEN VE DENETLENECEK KURALLAR;



Bugün itibarıyla tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, polis, jandarma, sahil güvenlik, zabıta, özel güvenlik gibi birimlern katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından 'SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN' ilkesi ile ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler resmen başlayacak



İŞTE DENETLENECEK YERLER



Son dakika genelgesi ile gerçekleşecek olan denetimler; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, nikâh merasimi şeklinde yapılan düğün törenleri, kuaförler, kafeler ve oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve diğer yaşam alanlarında planlanacak.



