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İstanbul'da rezalet! İple banka bağladılar

Pendik'te, otistik çocukların bakım ve rehabilitasyonunun yapıldığı merkezde bir gencin kolları arkadan bağlı olarak bahçede oturduğu görüntülerle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kapsamlı şekilde soruşturuluyor. Rahatsız edici görüntü, öfke nöbeti geçiren otizmli genci kontrol etmekte zorlanan bir personelin, kendisine ve başkasına zarar vermemesi için kollarını arkadan bezle bağlaması nedeniyle gerçekleşti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 14:41
İstanbul'da rezalet! İple banka bağladılar

Pendik'te bulunan İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde otizmli bir gencin kolları arkadan bağlı şekilde bankta oturduğu görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi. bu olayın, hangi gerekçeyle gerçekleşmiş olursa olsun kabul edilemez olduğunu, 3 gün önce müfettiş görevlendirilerek kapsamlı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Müfettişlerin yürüttüğü soruşturmada Kurum ve bahçesindeki güvenlik kameraları incelenerek, yöneticisi ve personelin beyanları alınacak, otizmli gencin bir uzman eşliğinde olayla ilgili bilgisine başvurularak tüm aşamalarıyla incelenecek.

ÖFKE NÖBETİ GEÇİREN OTİZİMLİ GENCİ KONTROL EDEMEYİNCE KOLLARINI BAĞLAMIŞ

İlk tespitlere Ağustos ayında kaydedilen rahatsız edici görüntü, öfke nöbeti geçiren otizimli genci kontrol edemeyen görevli personelin, kendisine ve başkasına zarar vermemesi için kollarını bir bezle arkadan bağlaması sonucu ortaya çıktı. Yetkililer, otizmli çocuklarla ilgili bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilen önemli merkezlerden biri olan bu kurumda yaşanan olayın en kısa sürede açığa kavuşturulacağını bildirdi. Sorumlularının en kısa sürede ortaya çıkarılması ve gerekli yaptırımın uygulanması için müfettişlerin titizlikle çalıştığı vurgulandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Bakanlığın idari soruşturması sürerken, savcılık da olayın sorumluları hakkında adli soruşturma yürütecek.

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