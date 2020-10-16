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Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi! Mahkemeden flaş karar

Halil Sezai ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklu bulunan Halil Sezai, 30 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Halil Sezai için 13 yıl 10 hapis cezası isteniyor. Sezai, 15 Eylül'de 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövmüş, görüntüler ortaya çıktığında ise, "Yaptığım hayvanlıktı" demişti.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 12:40
Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi! Mahkemeden flaş karar

Yaşlı komşusunu öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkan ve gözaltına alınarak tutuklanan şarkıcı Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi. Edinilen son dakika bilgisine göre Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına duruşmaya çıkacak. Sezai'nin 13 yıl 10 ay hapsi isteniyor.

İLK DURUŞMA 30 EKİM'DE

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, hazırladığı tensip zaptında duruşmanın 30 Ekim'de yapılmasını kararlaştırdı.

Sanık Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatınca yapılan tahliye talebinin ise reddine karar veren mahkeme, sanık Paracıkoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğine dair somut deliller bulunması, tutuklama nedenlerinin devam etmesi gibi gerekçelerle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i 18 Eylül'de darbettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak 9 Ekim'de iddianame hazırladı.

Olay günü taraflar arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtilen iddianamede, bu tartışma esnasında şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun elinde bulunan yaklaşık 30 santimetrelik odun parçası ile müşteki Hüseyin Meriç'i tehdit ettiği, küfür içerikli sözler sarf ederek alenen hakarette bulunduğu anlatıldı.

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