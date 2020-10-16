CHP bölünüyor! İnce'den sonra Baykal'ın ekibi de yeni parti hazırlığında

AK Parti karşısında girdiği her seçimi kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi, her hezimetten sonra ayrışıyor, bölünüyor. Son olarak Muharrem İnce 'Memleket Hareketi' adı altında Türkiye'yi gezmeye başlamış parti kuracağı iddialarını yalanlasa da siyaset kulislerinde İnce'nin parti kurmak için Türkiye'yi gezip nabız yokladığı konuşulmaya başlanmıştı. Parti içindeki bölünmeyi engelleyemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na zora sokacak bir gelişme daha yaşandı.



BAYKAL'IN EKİBİ HAZIRLANIYOR

Hürriyet'te yer alan iddiaya göre CHP içindeki Kemalist kanat yeni bir parti hazırlığında. Yeni parti için harekete geçen isimler ise eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yakın olan Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu ve Mustafa Özyürek. Bu isimlerin yanında Onur Öymen ve Şahin Mengü'nün de adı yeni parti için geçiyor.



İSMİ: HALK PARTİ, GENEL BAŞKANI BELLİ

Söz konusu partinin isminin de 'Halk Parti' olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte partinin genel başkanlığı için konuşulan isim de yabancı değil. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal.



KEMAL KILIÇDAROĞLU SESSİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Muharrem İnce'nin başlattığı harekete olduğu gibi bu harekete de sessiz kalıyor. Kılıçdaroğlu, kendi destekçileri tarafından bu oluşumlara bir tepki vermediği için eleştiriliyor.