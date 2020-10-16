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Bu geceden itibaren şiddetli geliyor...!!!

Türkiye'nin yarından itibaren yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Trakya'dan ülke sınırlarına girecek olan yağışlı havanın Türkiye geneline yansıması bekleniyor.

Yaşam / 16 Ekim 2020 Cuma 19:08
Bu geceden itibaren şiddetli geliyor...!!!

Gelen son dakika uyarısına göre; bu geceden itibaren Trakya'dan yağış geliyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Önce Marmara sonra Türkiye

Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir uyarıda bulundu. Şen açıklamasında yarından itibaren 'Trakya'dan yağış giriyor' diyerek 'Önce Marmara sonra neredeyse tüm Türkiye. Önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar devam eder. Sıcaklıklar 7-8 C düşer. Bu bölgesel tahmindir. Noktasal tahmin daha sonra' ifadelerini kullandı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu açık 26
İstanbul: Az bulutlu açık 25
İzmir: Parçalı az bulutlu 28
Adana: Parçalı az bulutlu 31
Bursa: Parçalı az bulutlu 29
Antalya: Az bulutlu açık 28
Samsun: Parçalı az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı çok bulutlu 24
Erzurum: Parçalı az bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu açık 31

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