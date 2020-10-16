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Başsavcılık'tan Kadir Şeker davasında verilen karar itiraz!

Sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi. Başsavcılık, haksız tahrik indiriminin en üst sınırdanuygulanmasını talep etti.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 17:26
Başsavcılık'tan Kadir Şeker davasında verilen karar itiraz!

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında savcı tekrarladığı mütalaasında, Şeker'in 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti.

Mahkeme ise Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar vermişti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZDA BULUNDU

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.
İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.

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