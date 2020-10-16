Barış Atay'a saldırıda iddianame hazırlandı!

İddianamede şüphelilerin ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin daha Barış Atay'a saldırıp yaklaşık 1 dakika boyunca vücudunun çeşitli bölgelerine vurdukları kaydedildi. Daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçtığı anlatıldı.



Bir şüpheli hakkında 'kamu görevlisine karşı yaralama' ve 'kamu görevlisine karşı hakaret' suçlarından 3 yıl 10 ay, 2 şüpheli hakkında da 'kamu görevlisine karşı yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.



