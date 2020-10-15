Youtube'ye eklediği yemek videoları, eşeği psikopat, köpeği akbaş ve günlük işleri ile 200 Bin aboneye ulaşan Orhun Topkaya kimdir? Orhun Topkaya Nereli? Orhun Topkaya ile nasıl İletişim kurabilirim? İşte Orhun Topkaya hakkında merak edilen sorularınızın cevabı...
Youtube videoları ile gönüllerde taht kuran Orhun Topkaya ününü yaşadığı şehir Eskişehir'den taşırdı ve Türkiye'ye Dünyaya duyurdu.
Köyde yaşayan bir kişinin yapması gereken günlük işleri yapan, yaptığı her şeyi de kayda alarak Youtube kanalına ekleyen Orhun Topkaya yemek videoları, eşeği psikopat koyunları, kuzuları ve tarım işleriyle gününü tamamlıyor.