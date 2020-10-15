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Kılıçdaroğlu yine patladı! İşte Nutuk yalanının arkasındaki gerçekler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gafları ve mesnetsiz iddialarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, bu kez de yaptığını iddia ettiği yardımların sahipleri tarafından yalanlandı.

Siyaset / 15 Ekim 2020 Perşembe 10:08
Kılıçdaroğlu yine patladı! İşte Nutuk yalanının arkasındaki gerçekler...
Video için tıklayın

Son günlerde yaptığı garip açıklamalarla tepkileri üzerine çeken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son olarak 'Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere de Suriyeli Türkmenlere de biz yardım yaptık. TIR'lar dolusu hem de. Arapça Nutuk gönderdik' sözleriyle gündem olmuştu. İlk olarak Irak Türkmenleri Kılıçdaroğlu'nun yardım iddialarını reddetti. Bölgeye CHP veya Kılıçdaroğlu üzerinden hiçbir yardım gelmediğini açıkladı. Ardından ise Suriyeli Türkmenlere Nutuk gönderen kişi video çekerek Kılıçdaroğlu'nu yalandı. Gökşen Anıl Ulukuş, projenin bizzat sahibi olduğunu ve elleriyle yardımı bölgeye götürdüğünü açıkladı.

Ulukuş, CHP'nin sürece tek katkısının ise kendilerinin talep ettiği ihtiyaç listesinin bir kısmına katkı sağlamaları olduğunu vurguladı. Bu da olayın aslının Kılıçdaroğlu'nun partiye gelen yardım taleplerinden birine olumlu yanıt verilmesini siyasi malzeme olarak kullanmaktan kaçınmadığını ortaya çıkardı. 

Ulukuş bahsi geçen Nutukların ise Arapça değil Osmanlıca basılmış versiyonlar olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu ise Arapça Nutuklar gönderdiğini iddia etmişti. Beyazgazete'nin bu videoyu ortaya çıkarmasıyla Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıkmış oldu.
 

Kemal Kılıçdaroğlu

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