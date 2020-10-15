'Işıklar yanıyor' paylaşımı yapan AYM üyesi Engin Yıldırım'ın kardeşi FETÖ'cü çıktı

Darbe çağrışımı yapan “ışıklar yanıyor” paylaşımı ile gündeme damga vuran ve hemen hemen her kesimden tepki alan Engin Yıldırım'ın kardeşi Deniz Yıldırım hakkında FETÖ/PDY üyesi olmaktan 2020 yılında soruşturma açıldığı ve Bankasya'ya 41 bin 917 TL yatırdığı öğrenildi.





Anayasa Mahkemesi tarafından “hak ihlaline uğradığı” gerekçesiyle yargılaması bozulan eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması istenmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu karar sonrası yerel mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza mahkemesi tarafından yeniden yargılanma isteği reddedildi. Bu gelişmenin ardından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın attığı 'ışıklar yanıyor” tweet'i, darbeyi çağrıştırdığı için tepki toplamıştı.



