HDP'li vekilin bir algı operasyonu daha elinde patladı!

HDP'nin bir algı operasyonu daha elinde patladı.



Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı konumunda bulunan HDP'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nü her fırsatta savunan milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yine algı operasyonuna girişti.



Gergerlioğlu, Gümüşhane cezaevinde hayatını kaybeden KHKlı eski polis Mustafa Kabakçıoğlu üzerinden mesnetsiz iddialarda bulundu.



TEK BAŞINA ÖLÜME TERKEDİLDİ İDDİASI



Gergerlioğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Kabakçıoğlu'nun ölüme terk edildiğini ve ihmal sebebiyle öldüğünü iddia etti.



Gergerlioğlu, Kabakçıoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Tek başına ölüm! Yapayalnız, hasta, bitirilmiş... Rutubetli, dökük, tek kişilik bir hücrede... KHKlı eski polis Mustafa Kabakçıoğlu Gümüşhane cezaevinde bu dünyaya böyle veda etti 4 ayı kalmıştı tahliyeye ama o tükenmişti İhmal doluydu ölümü, hiç duydun mu" iddiasında bulundu.



GÜMÜŞHANE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ALGI OPERASYONUNU BOZDU



Konuya ilişkin açıklama yapan Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarını da yalanlayan bir açıklama yaptı.



HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Mustafa Kabakçıoğlu 27.07.2016 tarihinde Şebinkarahisar K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ceza infaz kurumumuza nakil olarak gelmiş, vefat ettiği tarihe kadar da ceza infaz kurumumuzda bulunmuştur. 20.08.2020 tarihinde rahatsızlandığını bildirmesi üzerine 112 komuta kontrol birimi aranmış, ambulanstaki görevliler hükümözlünün hastaneye gitmesi gerektiğini bildirmiş ancak kendisi iyi olduğunu beyan ederek hastaneye gitmeyi kabul etmemiş, kendisine oksijen verilmiştir." İfadelerine yer verildi.





RUTİN KARANTİNA UYGULAMASI



Açıklamada, "COVID 19 ile ilgili bugüne kadar alınan tedbirler kapsamında ceza infaz kurumumuzun rutin uygulaması olan dışarı ile hastane, duruşma veya ceza infaz kurumuna yeni girme şeklinde temas eden hükümlülerin 14 gün boyunca tekli odaya alınması uygulamasına istinaden hükümözlü oksijen verilme işlemi sonrası tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bahçesi bulunan yaklaşık 50 m2'lik tekli odaya verilmiştir. 24.08.2020 tarihinde yoğun nefes darlığı şikayeti olduğunu söylemesi üzerine tekrar 112 ekipleri çağırılmış ancak hükümözlü yine hastaneye gitmeyi reddetmiştir." denildi.



COVID-19 TESTLERİ NEGATİF



"Kabakçıoğlu'na 29.08.2020 ve 30.08.2020 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik Laboratuvarı tarafından COVID 19 tespiti amacıyla 2 adet PCR testi yapılmış ve sonuçları negatif olarak tespit edilmiştir. Cenazenin otopsi işlemi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiş olup, otopsi sonucu henüz Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşmamıştır." ifadelerine yer verildi.



İşte o iddianame;





