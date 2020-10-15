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Engin Yıldırım'a tepkiler dinmiyor!

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım AYM binasının fotoğrafını paylaşarak “Işıklar yanıyor” ifadelerini kullanıp açıkça tehditte bulundu. Eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını anımsatan bu skandala tepkiler sürüyor.

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 23:03
Engin Yıldırım'a tepkiler dinmiyor!

AYM'de ışıklar yanıyor tweeti ile gündeme gelen AYM üyesi Engin Yıldırım'a tepkiler bugünde dinmedi. #VesayetçiEngin hashtag'i sosyal medyada gündem oldu. 

Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayıldı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini geri çevirdi.

AYM ÜYESİNDEN DARBE TEHDİDİ

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım ise yaşanan gelişmelerin ardından Twitter üzerinden AYM binasının fotoğrafını paylaştı "Işıklar yanıyor" ifadelerini kullanarak eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını anımsatan bir tehditte bulundu.

Daha sonra gelen tepkiler üzerine geri vites yapan Engin Yıldırım özür diledi.

AYM DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATMADI!

Yıldırım'ın tehdidi sonrası açıklama yayınlayan AYM, paylaşım için "Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz" ifadelerini kullandı. Ancak özellikle son dönemde verdiği skandal kararlar ile adeta vatan hainlerinin sığınağı, terör örgütlerinin ise kalkanı haline gelen AYM'nin yaptığı açıklama kamuoyu tarafından samimi bulunmadı. Engin Yıldırım için disiplin soruşturması başlatılmaması da tepkilere sebep oldu.

SOSYAL MEDYADA İSTİFA ÇAĞRISI

Yıldırım'ın geri vites yapmasına ve özür dilemesine rağmen istifa etmemesi vatandaşı öfkelendirdi. Sosyal medyada Vesayetçi Engin hastagiyle istifa çağrıları yapıldı.



"ONURUN VARSA İSTİFA ET"

İki gündür Türkiye'nin gündeminde olan ve tepkilerin odağı olan vesayet sevici Engin Yıldırım'a tepkiler dinmedi. Bir kullanıcı, "Önce darbe imasında bulun sonra tepki alınca özür dile… Yok öyle, madem onurun var neden istifa etmedin #VesayetçiEngin?" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

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