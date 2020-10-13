Külliye'den darbe imasına sert yanıt!

Darbe iması ile gündeme gelen AYM üyesi Engin Yıldırım'a tepkiler sürüyor. Yıldırım'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden geldi.



HAKİM CÜBBESİ İLE TROLLÜĞÜN LÜZUMU YOKTUR



Cumhurbaşkanlığı ise Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Akış üzerinden AYM üyesi Yıldırım'a yanıt verdi.



Yıldırım'a sosyal medya hesabından yanıt veren Akış, “Böyle bir tweet hukuki bir tartışmayı hukuki olmaktan çıkarır. Aklı başında herkes bu yazılanın ne anlama geldiğini bilir. Herkes (AYM Üyesi de olsa) aklını başına almalı, tavır ve davranışına dikkat etmelidir. Hiç kimse layüsel değildir... Bir AYM üyesi önce Anayasa'yı özümsemelidir. Hakim cübbesi ile trollüğün lüzumu yoktur. İnsan da biraz devlet adamı ciddiyeti olur. Bu tavır her şeyden öte Anayasa Mahkemesi'ne ve bu kişinin birlikte mesai yaptığı AYM üyelerine saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.







