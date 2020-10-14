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Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar!

Bursa'da İzmir’e doğru otomobiliyle seyir halinde olan Koray Fırıncıoğulları kaputtan yılan çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı. Fırıncıoğulları’nın yardım istediği itfaiye ekipleri otomobilin içinde yılanı bulamadı. Olaydan 3 gün sonra Koray Fırıncıoğulları’nın babası Remzi Fırıncıoğulları, yılanın tekrar kaputtan çıktığını görünce, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin, yılanı arama çalışmaları devam ediyor.

Güncel / 14 Ekim 2020 Çarşamba 17:11
Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar!

İzmir'den Bursa'ya bir yakınını ziyaret etmek için gelen Koray Fırıncıoğulları ve babası Remzi Fırıncıoğulları, İzmir'e dönmek için geçen pazartesi günü otomobiliyle yola çıktı. Fırıncıoğulları otomobiliyle seyir halindeyken, Karacabey ilçesine geldiğinde kaputtan yılan çıktığını gördü. Yılanı gören Fırıncıoğulları, otomobilini yol kenarına çekince, yılan tekrar kaputa girdi. Bunun üzerine Fırıncıoğulları, Karacabey İtfaiyesi'ne giderek, durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, otomobilde yaptığı aramada yılanı bulamadı. Fırıncıoğulları, yılanın yolda otomobilinden düştüğünü varsayarak, İzmir'e doğru tekrar yola çıktı.

YILAN YİNE BULUNAMADI
Koray Fırıncıoğulları, Manisa'ya geldiğinde yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü. Otomobili yolun kenarına çeken Fırıncıoğulları, otomobilin motor kısmında bir arama daha yapmasına rağmen, yılanı bulamadı. Daha sonra yoluna devam eden Koray Fırıncıoğulları, İzmir'e geldiğinde otomobilin motor arızası verdiğini fark etti. Fırıncıoğulları, otomobilini dün tamirciye götürdü. Tamircinin otomobilde yaptığı incelemede vals bağlantısının koptuğu belirlendi. Ancak yılan, yine bulunamadı.

YILANI TEKRAR GÖRDÜ
Bugün sabah saatlerinde tekrar otomobiliyle yola çıkan Koray Fırıncıoğulları'nın babası Remzi Fırıncıoğulları, yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü. Otomobili durduran Remzi Fırıncıoğulları, Narlıdere İtfaiyesi'ne giderek, ekiplerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yılanı bulabilmek için, çalışma başlattı.

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