İlk modenizasyon tamam! Kullanım ömrü uzayacak!

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Bir yandan yeni platformlar, diğer yandan modernizasyonlar. Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) için başlattığımız Zırhlı Muharebe Aracı Modernizasyon Projemizde, Aselsan-FNSS iş birliğinde yoğun bir tasarım ve entegrasyon çalışmasıyla ilk prototip ZMA aracının modernizasyonu tamamlandı.









Proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak' dedi.