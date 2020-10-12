USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

Instagram hikayelere bakanları neden göstermiyor?

Instagram kullanıcıları Türkiye saati ile 22:00 civarlarında dikkat çekici bir sorun ile karşı karşıya kaldı.

Teknoloji / 12 Ekim 2020 Pazartesi 23:59
Instagram hikayelere bakanları neden göstermiyor?

Instagram paylaşılan hikayelere veya diğer adıyla story’lere bakan kişileri göstermemeye başlayınca, #InstagramDown etiketi Twitter’da ilk sıraya çıkarak sosyal medyanın gündem konusu haline geldi.

Instagram hikayelere bakanları kısa süreliğine gösteremedi!

Aynı zamanda Keşfet kısmında da sorun yaşandı. Bazı kaynaklar bunun bir güncelleme sonucunda meydana geldiğini ve Instagram’ın artık hikayeye bakan kişileri göstermeyeceğini söylese de bu bilginin gerçekle uzaktan yakından alakası yok.

Gerçekle alakası yok, zira Instagram ve bağlı olduğu Facebook’tan bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Henüz tüm kullanıcıları etkilemeyen ancak aktif hale getirilen beğeni sayısını gizleme değişikliği devreye girmeden önce bildirilmişti.

23:25 itibariyle kullanıcıların tekrar hikayeye bakan kişileri görmeye başlaması, kısa süreli bir sorundan kaynaklandığını ve herhangi bir güncellemenin söz konusu olmadığını teyit eden ana detay oldu. Bu kapsamda Instagram hikayelerinize bakanları göremiyorsanız, endişelenmenize gerek yok. Kısa bir süre içerisinde düzelecek.

Kaynak: ShiftDelete


loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı