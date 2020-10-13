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İçişlerinden tarihi kapak! Skandal tweete anında cevap verdi!

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın skandal tweetine İçişleri Bakanlığı efsane bir cevap verdi.

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 22:46
İçişlerinden tarihi kapak! Skandal tweete anında cevap verdi!

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği kararı görüşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti..

Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak 'ışıklar yanıyor' ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan 'genelkurmayın ışıkları yanıyor' mesajını akıllara getirmişti. 

DAHA SONRA KIVIRDI!

Anayasa mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, AYM binasının fotoğrafını paylaşarak 'ışıklar yanıyor' söylemine gelen tepkilerin ardından yeni bir paylaşımda bulundu. Yıldırım paylaşımında 'hukukun ışığını kastettim, başka ışığı değil' ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİNDEN TARİHİ KAPAK!

İçişleri Bakanlığı'ndan AYM üyesinin skandal paylaşımına jet hızında bir yanıt geldi. Bakanlığın twitter hesabından bizim ışıklarımız hep açık paylaşımı yapıldı. 

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