İçişleri duyurdu: 'Tamamı etkisiz!'

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.



İşte o paylaşım;









