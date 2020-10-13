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Engelli gazetesi aldatmacası sözde bağışla gazete satışı

Taksim Polis Merkezi ekipleri, ‘Bedensel Engelliler Derneği’ adı altında sokak ve caddelerde duygu sömürüsü yaparak para toplayan şahıslara karşı vatandaşları uyarıyor.

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 18:14
Engelli gazetesi aldatmacası sözde bağışla gazete satışı

Taksim'de uzun süredir 'Bedensel Engelliler Derneği' adını kullanarak üniversite öğrencisi olduklarını ve harçlık için gazete sattıklarını öne sürüp vatandaşların duygularını istismar eden kişiler artmaya başladı. Şahıslar, kesilen cezalara rağmen para ve bağış toplamaktan vazgeçmiyor. Polis, "Bedensel engelli derneklerinin engelliler adına gazete satıp duygu sömürüsü yaparak para topluyorlar. Gelir engellilere gitmiyor, inanmayın" uyarısında bulunarak kimsenin aldanmamasını istiyor.

Taksim Meydanı'nda engelli derneğinin gazetesini özelikle turistlere satarak çıkar elde ettikleri belirlenen kadın ve erkekler gözaltına alınıp para cezası kesildikten sonra serbest bırakılmasına rağmen meydanda gazete satıcılarından geçilmiyor. Özellikle İstanbul'da merkezi yerleri seçen ve Taksim Meydanı'nda yürürken gözlerine kestirdikleri kişileri durduran ve engelli derneği yararına bağış için gazete sattıklarını söyleyen kişiler son günlerde oldukça dikkat çekiyor.

HEDEFLERİ TURİSTLER

Çok iyi derece İngilizce konuşan kişilerin ilk hedefleri turistler oluyor. Durdurdukları kişilere bir süre bilgi veren kişiler, daha sonra çantalarından çıkardıkları gazeteyi gösterip "Biz üniversite öğrencisiyiz, gönüllüyüz" deyip bağış istiyorlar. Gençlerin Üniversite öğrencisi olduğuna inanan vatandaşlarda fiyatı 5 TL'den satılan gazeteye yardım ve bağış yaptığını zannederek 20 TL ile 100 TL arasında para veriyorlar.

TURİSTE TÜRKÇE YAZILI GAZETE SATIP BAĞIŞ TOPLUYORLAR

Polisin, şikayetler üzerine yaptıkları denetimlerde özellikle Taksim'de Dernekle ilgisi olmadığı belirlenen biri kadın 3 kişi sivil polisler tarafından takibe alınıp yakalanması ve sonrasında Taksim Polis Merkezi'ne götürülen kişilere kabahatler kanunundan para cezası kesilirken çantalarındaki gazetelere ve satıştan elde ettikleri belirlenen paralara el konulup serbest bırakılması dikkati çekmişti.

Engelli dernekleri ise bu tür duygu sömürüsü ile Engelli Derneklerin isimleri kullanılarak satılan çeşitli Dergi ve dokümanlardan elde edilen gelirlerin kesinlikle engellilere gitmediğini, belirterek, Engelliler yararına söylemlerine kesinlikle inanmayın diyerek vatandaşları uyardı Yetkililer insanların duygularını sömürüp engelli insanların istismar edildiği belirtildi. Bu nedenle vatandaşların bu tür duygu sömürücülerine karşı uyanık olmaları istendi.

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