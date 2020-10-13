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Çok seslilik özgürlük diyenlere bir bakın!

Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Deniz Ülkü Arıboğan CHP'li İBB'nin yaptığı peyzaj çalışmasını beğenmediğini ve çiçeklerin sökülmesini istemediğini söyleyince sosyal medyada hedef haline geldi.

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 21:27
Çok seslilik özgürlük diyenlere bir bakın!

Çok seslilik özgürlük diyenlerin maskesi bir kez daha düştü. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çiçekleri sökerek peyzaj çalışması tepkilere sebep oldu.

ELEŞTİRDİ DİYE HEDEF GÖSTERDİLER!

Çiçeklerin sökülmesi sosyal medyada eleştirilirken, Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Deniz Ülkü Arıboğan da konuyla ilgili İBB'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Sosyal medya hesabından sadece çalışmaları beğenmediğini söyleyen Arıboğan'ın sözleri CHP trollerini ve İmamoğlu sevdalılarını çıldırttı. Arıboğan sadece eleştiride bulunduğu için sosyal medyada hedef haline geldi. 



Organize şekilde itibar suikati yapılmak istenen öğretim görevlisi Arıboğan, sosyal medyada yaşananlara, 'Sadece dikyüzey peyzajını beğenmediğimi ve çiçeklerin koparılmasını istemediğimi söyleyen bir twit attım. Ne yandaşlığım, ne dönekliğim ne sahtekarlığım kaldı. Üstelik bu tavır sadece bana yönelikte değil. Konumuz 'çiçek' yahu! Utanmasını bilirseniz utanın!' sözleriyle gösterdi. 

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