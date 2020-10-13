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Bu da bakanlıktan satılık araba!

Koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretilememesi nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler ikinci el araca yöneldi. Araç sahibi olmak isteyenlerin bir diğer durağı da Ticaret Bakanlığı oldu. Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle araç satışına devam ediyor. İşte piyasa fiyatının altında satılan araçlar…

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 09:19
Bu da bakanlıktan satılık araba!

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, ihale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.

İşte ihalede satılan araçlar

Hummer
İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

Lincoln Limuzin
İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

Mercedes C220 CDI
İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira

Peugeot 407 SW
İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira

Audi A4
İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira

Opel Vectra
İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira

Peugeot Partner
İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira

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