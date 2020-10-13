Boşanma aşamasındaki eşi, çocuklarının gözü önünde dövüp, saçlarını kesti

Söke ilçesinde oturan Özlem K., 6 yıl önce, arıcılık yaparak, geçimini sağlayan Ünal K. ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Evlendikten bir süre sonra eşinden şiddet görmeye başladığını belirten Özlem K., mart ayında boşanma davası açtı. Dava sürerken, Ünal K., iddiaya göre, zaman zaman Özlem K.'ye barışmak istediğini söyleyip, bir daha şiddet olmayacağına dair sözler verdi. Pazar günü eşinin kaldığı eve giden ve alkollü olduğu öne sürülen Ünal K., iddiaya göre, çocuklarının gözü önünde tartışma çıkardı. Ünal K., dövdüğü Özlem K.'nin yüzünü tanınmaz hale getirdi, daha sonra da makasla saçlarını keserek, önüne döktü. Korkudan ne yapacağını bilemeyen genç kadının yardımına komşuları geldi. Eve çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlem K., buradaki tedavisinin ardından darp raporu alarak, polise şikayette bulundu. Eşine şiddet uyguladığı ve darbettiği gerekçesiyle gözaltına altına alınan Ünal K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. Özlem K., yakınlarının yanına sığınırken, 3 çocuk ise devlet korumasına alındı.



'EN FAZLA DAYAĞI HAMİLELİKTE YEDİM'



Aydın'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından şiddete uğrayan ve saçları kesilen Özlem K. DHA'ya konuştu. Ünal K.'nin evlendiği günden bu yana kendisine şiddet uyguladığını, hamileyken bile kendisini darbettiğini öne süren Özlem K., "Yedi yıllık evliyiz. Küçük yaşta evlendim. Evlendiğimizden itibaren beni dövmeye başladı. Alkol aldığı zamanlarda daha fazla dövüyordu. En fazla dayağı hamilelikte yedim. Daha önce bu nedenle ayrıldık. Beni yaylada çok kötü dövmüştü. Savcılığa gidip, şikayetçi oldum. Tüm yaşadıklarımı anlattım. Gözaltına aldılar. Ardından serbest bırakılmış. Beni aradı, 'Senin çocuklarını istemiyorum, bu çocuklara bakamam gel çocuklarını al' dedi. Ardından telefonda engelledim. Annemi aramış, 'hepinizi öldüreceğim' demiş" diye konuştu. Kızının 7 yıldır eşinden şiddet gördüğünü öne süren Gülay T. de "Kızım şiddet görünce bize sığınıyordu. Her defasında üç çocuğu için eşini affedip, evine geri dönüyordu. Bu son olayda kızımın yüzünü tanınamaz hale getirdi. Kızımı alıp, şikayetçi olduk. Serbest kaldıktan sonra beni arayıp, 'Ne oldu? Beni tutuklatabildiniz mi, ne yapabildiniz?' diyerek, tehdit etti" diye konuştu. Gülay T., kızıyla birlikte korku içinde yaşadıklarını söyledi.