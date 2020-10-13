USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

Boşanma aşamasındaki eşi, çocuklarının gözü önünde dövüp, saçlarını kesti

Aydın'da yaşayan Özlem K. (22), boşanma aşamasında olduğu Ünal K. (26) tarafından çocuklarının gözü önünde dövüldü, makasla saçları kesildi. Gözleri moraran eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ünal K., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. Özlem K., yakınlarının yanına sığınırken, 3 çocuğu da devlet korumasına alındı.

3. Sayfa / 13 Ekim 2020 Salı 16:44
Boşanma aşamasındaki eşi, çocuklarının gözü önünde dövüp, saçlarını kesti

Söke ilçesinde oturan Özlem K., 6 yıl önce, arıcılık yaparak, geçimini sağlayan Ünal K. ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Evlendikten bir süre sonra eşinden şiddet görmeye başladığını belirten Özlem K., mart ayında boşanma davası açtı. Dava sürerken, Ünal K., iddiaya göre, zaman zaman Özlem K.'ye barışmak istediğini söyleyip, bir daha şiddet olmayacağına dair sözler verdi. Pazar günü eşinin kaldığı eve giden ve alkollü olduğu öne sürülen Ünal K., iddiaya göre, çocuklarının gözü önünde tartışma çıkardı. Ünal K., dövdüğü Özlem K.'nin yüzünü tanınmaz hale getirdi, daha sonra da makasla saçlarını keserek, önüne döktü. Korkudan ne yapacağını bilemeyen genç kadının yardımına komşuları geldi. Eve çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlem K., buradaki tedavisinin ardından darp raporu alarak, polise şikayette bulundu. Eşine şiddet uyguladığı ve darbettiği gerekçesiyle gözaltına altına alınan Ünal K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. Özlem K., yakınlarının yanına sığınırken, 3 çocuk ise devlet korumasına alındı.

'EN FAZLA DAYAĞI HAMİLELİKTE YEDİM'

Aydın'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından şiddete uğrayan ve saçları kesilen Özlem K. DHA'ya konuştu. Ünal K.'nin evlendiği günden bu yana kendisine şiddet uyguladığını, hamileyken bile kendisini darbettiğini öne süren Özlem K., "Yedi yıllık evliyiz. Küçük yaşta evlendim. Evlendiğimizden itibaren beni dövmeye başladı. Alkol aldığı zamanlarda daha fazla dövüyordu. En fazla dayağı hamilelikte yedim. Daha önce bu nedenle ayrıldık. Beni yaylada çok kötü dövmüştü. Savcılığa gidip, şikayetçi oldum. Tüm yaşadıklarımı anlattım. Gözaltına aldılar. Ardından serbest bırakılmış. Beni aradı, 'Senin çocuklarını istemiyorum, bu çocuklara bakamam gel çocuklarını al' dedi. Ardından telefonda engelledim. Annemi aramış, 'hepinizi öldüreceğim' demiş" diye konuştu. Kızının 7 yıldır eşinden şiddet gördüğünü öne süren Gülay T. de "Kızım şiddet görünce bize sığınıyordu. Her defasında üç çocuğu için eşini affedip, evine geri dönüyordu. Bu son olayda kızımın yüzünü tanınamaz hale getirdi. Kızımı alıp, şikayetçi olduk. Serbest kaldıktan sonra beni arayıp, 'Ne oldu? Beni tutuklatabildiniz mi, ne yapabildiniz?' diyerek, tehdit etti" diye konuştu. Gülay T., kızıyla birlikte korku içinde yaşadıklarını söyledi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı