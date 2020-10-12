Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut yaşamını yitirdi!

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.



Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.



