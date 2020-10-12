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AKOM'dan kuvvetli yağış uyarısı!

İstanbul'a güneyden esen rüzgarların yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetleneceğini belirten AKOM, fırtına ile birlikte il genelinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yaşam / 12 Ekim 2020 Pazartesi 17:19
AKOM'dan kuvvetli yağış uyarısı!

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul'da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" denildi.

KUZEY EGE İÇİN FIRTINA UYARISI,

Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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