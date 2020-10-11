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Yangınları PKK üstlenince HDP sessizliğe gömüldü

Hatay’da, PKK’lı teröristlerin başlattığı orman yangınları Türkiye’nin ciğerlerini yaktı... Büyük hasara yol açan yangını PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlendi. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ise gerçek ortaya çıkınca sildiği tweet unutulmadı. "Hatay yanıyor haber olmuyor. Yanan alanlar maden sahası için ruhsatlandırılan alanlar" diyerek iftira dolu tweet atan HDP Twitter hesabı gerçek ortaya çıkınca tweeti sildi. HDP'ye ait hesap, yangınları PKK'li grup üstlenince sessizliğe gömüldü.

Güncel / 11 Ekim 2020 Pazar 16:00
Yangınları PKK üstlenince HDP sessizliğe gömüldü

Hatay'da, PKK'lı teröristlerin başlattığı orman yangınları Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Yerleşim yerlerini hedef alan sabotajlarda vatandaşlar dehşeti yaşadı. Büyük hasara yol açan yangını PKK'lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üstlendi.

İFTİRA DOLU TWEET HEMEN SİLİNDİ

PKK eylemi üstlenmeden önce HDP'nin attığı tweetler ise unutulmadı. Çıkan yangınlardan nemalanmak isteyen PKK'nin siyasi kanadı HDP'nin Twitter hesabından iftira dolu bir tweet atıldı.

YALANLARI SIRALADILAR

Tweet'te 'Hatay iki gündür yanıyor ve bu haber bile olmuyor. Yanan alanlar maden sahası için ruhsatlandırılan alanlar. Ormanları sermayeye teslim etmek için binlerce orman canlısı ve ağaç yok ediliyor. Halkın ekmeği, gençlerin geleceği yakılıyor' ifadeleri kullanıldı.

HDP GERÇEK ORTAYA ÇIKINCI SUSPUS OLDU

Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz- 24 Ağustos tarihleri arasında 14 yangın çıkara terör örgütü, Hatay'daki yangınları da üstlenince HDP, tweet'i sosyal medya hesaplarından kaldırdı. HDP'ye ait hesap daha sonra sessizliğe gömüldü.

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