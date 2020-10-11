Trump'tan şaşırtan açıklama

Ekim ayının başından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, hastalığı atlattığını duyurdu. Twitter hesabından açıklamada bulunan Trump , 'Koronavirüsü atlattım. Görünen o ki bağışıklığım var' dedi.



Trump, şu ifadeleri kullandı:



'En iyi testlerden geçtim, en iyi standartlardaki testlerden geçtim ve harika durumdayım. Görünen o ki bağışıklığım var. Dışarı çıkabilirim. Görünen o ki bağışıklığım var, bilmiyorum, belki uzun zaman ya da kısa zaman için, belki ömür boyu geçerlidir, kimse kesin olarak bilmiyor. Ama benim bağışıklığım var.'



'O kadar iyi hissediyorum ki, bilirsiniz, 'bağışıklık' kelimesinin bir anlamı var. Gerçekten koruyucu bir parıltıya sahip olmanın bir anlamı var. Bence buna sahip olmak oldukça önemli.'