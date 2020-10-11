İzmir’de AK Parti standına saldırı!

AK Parti İzmir Gençlik Kolları, kentin farklı noktalarına üye standları yerleştirdi. Bunlardan biri de Konak İlçesi Alsancak Semti'ndeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne konuldu. Kentin en işlek noktalarından biri olan buradaki stantın önüne gelen bazı kişiler bağırmaya bağışladı. Telefon kamerasıyla çekilen görüntülere göre; AK Partililerle sözlü tartışmaya giren kişilerden biri daha sonra stant içerisinde yer alan masanın üzerindeki yere atmaya çalıştı. Bu duruma AK Partililer müdahale etti ve bu sırada, “Recep Tayyip Erdoğan” diye bağırmaya başladı.



RECEP TAYYİP ERDOĞAN GENÇLİĞİNİ BÖYLE Mİ YILDIRACAKSINIZ?



AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, “Kıbrıs Şehitleri Caddesinde Konak Gençlik Kollarımız tarafından kurduğumuz standa saldıran çapulcu provokatör' takımını şiddetle kınıyorum. Sizler zorbalıklarınızla Tayyip Erdoğan'ın gençliğini yıldıracağını mı sandınız? Gafiller” dedi.