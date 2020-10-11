Birgün gazetesi yine kendinden bekleneni yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'ciddi kasıt şüpheleri var' dediği Hatay'daki yangınlarla ilgili Birgün gazetesi yine skandal bir haber imza attı.



Bakanın Hatay yangınında son duruma ilişkin verdiği bilgiye göre yangın kontrol altına alınırken eli kanlı terör örgütü PKK'nın Hatay'da ağaçları ve canlıları yakan yangını örgüt propagandasına dönüştürdüğü ve sevinç naraları attığı görüldü.



Tüm bunlara rağmen Birgün gazetesi hükümeti kötülemek adına Hatay'da yerleşim yerlerini etkileyen yangının bulunduğu bölgede maden projesi yapılacağı iddiasını ortaya attı.



Tele 1 sunucusu Sedef Kabaş da Birgün gazetesinin haberini destekleyerek 'eğer bir maden şirketi uğruna bir şehir ateşe veriliyorsa, bunu yapanlar teröris sayılacak mı?' sorusunu sordu.



İşte o skandal paylaşım;





