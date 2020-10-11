USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

Bakan Soylu'ya anlattı! Yangında sadece Türk bayrağı yanmadı

9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine de sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu incelemelerde bulundu. Bu sırada yanına gelen bir vatandaş evin bir odasındaki tüm eşyalar yanarken, aynı odada bulunan Türk bayrağının yanmadığını Bakan Soylu'ya gösterdi.

Güncel / 11 Ekim 2020 Pazar 21:39
Bakan Soylu'ya anlattı! Yangında sadece Türk bayrağı yanmadı

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli Mahallesi'nde zarar gören bir evi ziyaret eden Bakan Soylu, ev sahibine geçmiş olsun dileklerini sundu. Evin bir odasındaki tüm eşyalar yanarken, aynı odada bulunan Türk bayrağının yanmadığını Bakan Soylu'ya gösteren ev sahibi, bunun bir mucize olduğunu belirtti. Bakan Soylu da yanmayan Türk bayrağını inceledi.

Bakan Soylu, köylülerle bir araya geldi

Arsuz ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde köylülerle buluşan Bakan Soylu, yangın alanında hasar tespit çalışmalarının hummalı bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Devlet olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Soylu, "Devlet zor gün için vardır, sıkıntılı zaman dilimi için vardır, vatandaşıyla beraberdir. Bizim bir tek niyazımız var, Allahım bizi size mahcup etmesin. Allah beterinden korusun. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve emrinize amade olduğumuzu tekrar sizlere belirtiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyin ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devle Bahçeli Beyin selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz" dedi.

Bakan Soylu'ya, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı Hatay milletvekilleri ile çevre belediyelerin başkanları eşlik etti.

Milliyetçi Hareket PartisiRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı