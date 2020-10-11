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Bakan Fahrettin Koca 11 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 11 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 11 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Güncel / 11 Ekim 2020 Pazar 19:06
Bakan Fahrettin Koca 11 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 11 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 11 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

11 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 109.301
HASTA SAYISI: 1.502
VEFAT SAYISI: 59
İYİLEŞEN SAYISI: 1.212

TEDBİRLERE UYALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.

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