Hatay yangınına ünlüler neden tepki vermiyor?

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi. Hatay'daki yangını terör örgütü PKK'nın 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' adlı grup üstlendi. Terör örgütünün yayın organlarında yer alan açıklamada Hatay'da meydana gelen yangının kendileri tarafından çıkartıldığı belirtildi.



Birçok evin tahliye edilmesine yol açan ve şehre sıçrayan yangına ünlülerin tepki göstermemesi ise dikkatleri çekti. Bir ağaç kesilince bile hükümeti suçlayan ünlü isimler, konu PKK olunca susmayı tercih etti.