Hatay’daki yangında son dakika! Alevler yeniden evlere sıçradı...

Ajansların duyurduğu son gelişmeye göre yangın yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi. Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor. Hatay Valiliği'nden gelen son dakika açıklamasına göre 'Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.' denildi.



Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi.



Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi.



Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.



DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ, HASTANEYE KALDIRILDI



Hatay'ın Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı evlere sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



VATANDAŞLAR EVLERİNİ BOŞALTTI



Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı.



Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.



ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İskenderun Başsavcılığı'nın, Hatay'daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürdürdüğünü bildirdi. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Hatay'daki yangın hepimizi derinden üzdü, ciğerimizi yaktı. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza, Hatay'ımıza geçmiş olsun. İskenderun Başsavcılığı, yangınla ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor' dedi.



Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınında 'sabotaj' iddialarına açıklama

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarındaki terör örgütünün sabotajı iddialarına ilişkin, 'Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var' dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen yangınlara ilişkin Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamada bulundu. Pakdemirli, toplamda 25 yangın çıktığını, bunların 9'unun zirai, 16'sının da orman yangını olduğunu belirterek, 'Bu saat itibarıyla Kahramanmaraş Andırın ve Hatay yangını dışında aktif kontrol altına alınmamış yangın bulunmamaktadır' ifadelerini kullandı.



Hatay saat 10.15 sıralarında başlayan yangının ardından aynı bölge yakınlarında 13.00 sularında ikinci bir yangın çıktığını kaydeden Pakdemirli, Bakanlık bünyesindeki en tecrübeli personelin olay yerinde olduğunu söyledi.



Yangının 300- 400 hektarlık bir alanda olduğuna işaret eden Pakdemirli, 'Şu anda yaklaşık 70 kilometreye varan süratle esen rüzgar var, en düşük de 45 kilometreyle vadi aralarında esiyor. Kuvvetli bir rüzgarla arkadaşlarımız mücadele etme durumunda kalıyor. Hava araçlarımızda epey bir saat bu durumdan etkilendi. Uçaklarımızdan biri de ufak bir kırım geçirdi diyebiliriz. Su alma kapağı arızalandı. 3- 4 gün o uçağımız çalışamayacak' diye konuştu.



Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 130 arazöz, 10 dozer ve 500 personelle müdahale edildiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, 15 ton su atan Kartal helikopterini bölgeye sevk ettiklerini ve günün ilk ışıklarıyla da hava araçlarının tekrar devreye gireceğini dile getirdi.



'YANGINDAN 70 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ'



Pakdemirli, yangının meskun mahalli de etkilediğini belirterek, 'Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Hasar tespit çalışmaları yangın bittikten sonra devam edecek. İnşallah sabahın ilk saatleriyle beraber de çok daha kontrollü bir şeklide yangına müdahaleye devam edeceğiz. Bizde yangını buradan takip etmeye devam ediyoruz' açıklamasında bulundu.



'ORMAN TEŞKİLATIMIZIN BAZI KAYGI VE ŞÜPHELERİ VAR'



Yangında, terör örgütlerinin sabotajı iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Pakdemirli, şöyle konuştu:



'Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var.'



HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA



Hatay Valiliği'nden gelen son dakika açıklamasına göre 'Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.' denildi. Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:



09 Ekim 2020 Cuma günü Belen ilçemizde farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangın henüz söndürülememiştir. İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. araştırmaktadır.



Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA' lar görev yapmakta kolluk kuvvetlerimizde kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır.





