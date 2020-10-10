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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkesi ihlal etti!

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes başladı. Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Dünya / 10 Ekim 2020 Cumartesi 12:29
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkesi ihlal etti!

Rusya'nın arabuluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin ve cenazelerin değişimi için ilan edilen ateşkesin süresi konusunda şimdilik bilgi verilmedi. Taraflar, ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışma gerçekleştiriyor.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığından ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada ise Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı bildirildi.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

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