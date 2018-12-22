Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Yener: 'Tarlalarda aşırı yağışlardan dolayı su birikintileri oluyor' İzle

-Ziraat odası başkanı ve çiftçinin tarlada inceleme yapması detay

-Genel detaylar

-Oda Başkanı ile röp

-Çiftçi ile röp



( BİNGÖL ) Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Yener: "Tarlalarda aşırı yağışlardan dolayı su birikintileri oluyor"- " Yağmur, zirai donların daha fazla olmasını tetikliyor"- Çiftçi Hayati Alakuştekin;- " Fazla yağıştan dolayı tarlalarımızda göllenme oluyor, buda kar yağışı olmadığı için don yapıyor ve buğdaylar zarar görüyor" BİNGÖL



- Bingöl'de kardan çok, yağmur yağışının fazla olması nedeniyle, çiftçiler tarladaki ekinlerin dona maruz kalması sonucu zarar gördüğünü söyledi.



Bu yıl yağmur yağışının fazla olduğunu ve ekinlerin don tutmasıyla zarar gördüğünü belirten Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Erdoğan Yener, bu durumun hububat üreticisi çiftçileri etkilediğini dile getirdi. Son 2 yıldır mevsim sıcaklıklarının normalin üstünde seyrettiğine değinen Oda Başkanı Yener;" Bu yılda yağış, yağmur olarak düşüyor. Daha önce bu aylarda kar olarak kendini gösteren yağışlar şimdi yağmur olarak kendisini gösteriyor. Tabi buda hububat üreticisi çiftçilerimiz etkileyen bir durum. Hububatların soğuklanma isteği olayının gerçekleşmesi için kar yağışının ve havaların soğuk geçmesi gerekiyor. Maalesef son iki yıldır bu soğukluğu yakalayamıyoruz. Çiftçilerimizin de ekin verimleri bu nedenle düşüyor" dedi.

"Yağışlar tarlada su birikintisi oluşturuyor" Bingöl'de yıllık 900 milimetre yağmur yağdığını ancak son yıllarda bunun arttığına dikkat çeken Yener, “Bununla birlikte, ilimiz 900 milimetre yağış alan bir il olmasına rağmen son iki yıldır yağan yağmurla bunun aşıldığını görüyoruz. Dağlarda kar var ancak ova kısmında kar yok. Bu da zirai donların daha fazla olmasını tetikliyor. Tarlalarda aşırı yağışlardan dolayı su birikintileri oluyor. Özellikle geceleri soğuk sabaha da doğru da sıcak olmasından dolayı buharlaşan hava çiğ şeklinde bitkilerin üzerine düşüyor. Bunlarda hububat nevi bitkilere zarar veriyor. Çiftçilerimizin bu konuda dikkatli olması gerekiyor, ekim zamanlarını çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Biz, buğdayların kışa iki yada üç yapraklı şekilde girmesini istiyoruz. Çiftçilerimizin de bunu yakalaması için erken ekim yapmamaları gerekiyor”ifadelerini kullandı. "Meteoroloji haberlerini çok iyi takip etmeleri gerekiyor” Çiftçilerin meteorolojiyi iyi bir şekilde takip edip ona göre ekim yapmaları gerektiğine değinen Yener,"Çiftçimizin burada en iyi gözlemcisi meteoroloji. Meteoroloji haberlerini çok iyi takip etmeleri ve ona göre bir zaman belirlemeleri gerekiyor. Bizlerde çiftçilerimize olası don durumlarını her ne kadar aktarıyorsak da bunun en iyi takipçileri kendileridir. Bu konuda çok dikkatli olsunlar”ifadelerini kullandı. Merkeze bağlı Büyük Tekören Köyü’nde yıllardır çiftçilik yapan Hayati Alakuştekin ise, “Fazla yağış olduğu için ektiğimiz buğdaylar sararmaya başladı.

Fazla yağıştan dolayı tarlalarımızda göllenme oluyor, buda kar yağışı olmadığı için don yapıyor ve buğdaylar zarar görüyor. Geçen yıl yağış fazla değildi ama yine de ekin aldık ama bu yıl yağış fazla ve ekinlerimiz zarar görüyor. Eğer yağışlar bu sene bu şekilde devam eder ve kar yağışı olmazsa beklediğimiz hasadı yapamayız”diyerek içinde bulundukları durumu aktardı.

