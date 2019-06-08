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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Zeytinyağı sabunu binlerce yıldır geri dönüştürülüyor Haberi

Zeytinyağı sabunu binlerce yıldır geri dönüştürülüyor Haberi

Sabun kalıpları

Bild Zeytinyağı Geri Dönüşüm Kabil U Dönüşü 

-Mücahit Kıvrak röportajı
-Sabun kaynatılması

( BALIKESİR -ÖZEL)- Dünyanın ilk geri dönüştürülebilen endüstriyel ürünü zeytinyağı sabunu 5 bin yıldır geri dönüştürülüyor BALIKESİR

- 5 bin yıldır insanların temizlik malzemesi olarak kullandıkları zeytinyağı sabunu aynı zamanda üretildiğin günden bu yana geri dönüşümü yapılabilen endüstriyel ürün olarak dikkati çekiyor. Üreticiler zeytinyağı sabunlarını binlerce yıldır geri dönüştürerek tekrar kullanıma sunabiliyor. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Zeytinyağlı sabun binlerce yıldır insanların temizlik hayatında ön planda yer alıyor. Doğal ve bitkisel olması nedeniyle insanlar bunu son günlerde tercih ediyor. Popüler hale geldi. Biz bu sabunu yaparken bazen hatalı üretim yapabiliyoruz. İçerisine fazla kostik konmuş olabiliyor. Yaptığımız yerde kuruma esnasında eşit bir şekilde kurumadığında yanlış şekilde çıkabiliyor sabunlar. Biz bunları tekrar yeniden alıp kaynatıp aynı işlemlerden geçirerek tekrar sabun haline getirebiliyoruz. Bu şekilde sabunun geri dönüşümünü sağlamış oluyoruz. Sabun yatığınızda hatalı veya normal sabun yaptığınızda normal sabunu beğenmeyip tekrar yeniden bunu aynı işleme tabi tutup kişilerin kullanımına hazır hale getirebiliyoruz“ dedi.
Zeytin yağı sabununun binlerce yıldır geri dönüştürüldüğünü ifade eden Kıvrak, “5 bin yıldır bu işlem var. Dünya’nın belki ilk geri dönüştürülen malzemesi. Geri dönüşümü olup da yeniden bir kullanım malzemesi, endüstriyel malzemesi olarak bizim bildiğimiz başka bir şey yok. Geri dönüştürülebilir olması açısından da zeytinyağlı sabun ön plana çıkıyor” dedi.
Eski ve hatalı imal edilen sabunlar tekrar ateş üstünde kazanlarda kaynatılarak yeni yapılarına dönüştürülüyor. Bu dönüşüm sırasında sabun özelliğinden ve değerinden hiç bir şey kaybetmiyor.
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