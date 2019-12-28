Zeynep Bastık Köln'de sahne aldı İzle

- Şarkıcı Zeynep Bastık'ın konseri - Konseri dinlemeye gelen vatandaşlarKÖLN (AA) - Şarkıcı Zeynep Bastık, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.Tanzbrunnen Köln'de sahne alan genç şarkıcının konserine ilgi yoğundu.Zeynep Bastık, çıkış şarkısı olan "Felaket"i kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi.Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, konser sonunda ayakta alkışlandı.
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