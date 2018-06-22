Zeybekci: 'Yeter ki siz spor yapmak isteyin' - DENİZLİ Video
Zeybekci: "Yeter ki siz spor yapmak isteyin" - DENİZLİ - Salonun iç genel planı - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşması - Zeybekci'nin derece alan milli takım sporcuları ile fotoğraf çektirmesiDENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, spor yapmak isteyen gençlere gerekli imkanların verildiğini belirterek, "Yeter ki siz spor yapın. Yeter ki siz spor yapmak isteyin. 'Malzemem yok', 'salonumuz yok' mazeret değil. Allah'ın izniyle bunların hepsini sağlamak, bunların hepsini gerçekleştirmek, bizim boynumuzun borcu." dedi. Bakan Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün düzenlediği 2017 - 2018 Futbol Sezonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'ndaki toplantıda konuşan Zeybekci, kentte sportif anlamda başarıların olduğunu ve halkın yüzde 13'ünün spor yaptığını belirtti. Sporla ilgili kentte yapılan yatırımlara değinen Zeybekci, sentetik çim sahaların, basketbol ve voleybol sahalarının tamamının 14 yıl içerisinde yapıldığını, iki spor salonu hariç diğer salonlar ile birçok yüzme havuzunun AK Parti döneminde kente kazandırıldığını ve tamamı kapalı Denizli Stadı'nın da Gençlik ve Spor Bakanlığının 2018 yılı yatırım programına dahil edildiğini kaydetti. Çocukluğunda bugünkü imkanların yüzde birinin dahi olmadığını dile getiren Zeybekci, şöyle konuştu:"Bugüne kadar spor yapmak isteyen her kim varsa 7'den 70'e herkese spor yaptırmak belediyelerin görevidir. Bunu şehrin tamamında yaygın hale getirmek de belediyelerin görevidir. Tabii ki bakanlığımızla birlikte, onun teknik katkıları ve destekleriyle. Sevgili gençler, yeter ki siz spor yapın. Yeter ki siz spor yapmak isteyin. 'Malzemem yok', 'salonumuz yok' mazeret değil. Allah'ın izniyle bunların hepsini sağlamak, bunların hepsini gerçekleştirmek, bizim boynumuzun borcu. Bunların hepsini yapacak kudretimiz de var."Spor kulüplerinin yapılandırılmasına da değinen Zeybekci, "Türkiye'deki spor kulüpleriyle ilgili de bunlarla ilgili farklı yapılandırmalar da yapılmalı. Ekonomik anlamda sorumluluk yani kulüplerimizin şu anda ki borçlanma yapısı, borçluluk yapısıyla ilgili yönetimlerin sorumlu hale gelmesi mutlaka gerçekleştirilmeli." dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözünü hatırlatan Zeybekci, sporcu olmakta eğitimin önemli bir yere sahip olduğunu, sporun derslerden sonra gelmesi gerektiğini aktardı.Amatör spor kulüplerine para yardımı için temsili çek veren Zeybekci, olimpiyat ve çeşitli şampiyonalarda derece alan milli takım sporcularına da çeşitli ödüller takdim etti.Törene, Vali Yardımcısı Halil Canavar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve sporcular katıldı.