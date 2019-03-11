Zeugma ve Göbeklitepe figürleri takı oluyor - GAZİANTEP İzle
- Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü binasının dış genel planı - Enstitünün kuyumculuk atölyesindeki çalışmalar - Hazırlanan koleksiyondan detaylar - Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Kutsal ile röportaj - Enstitüde usta öğreticilik yapan Seçkin Bülbül ile röportajZeugma ve Göbeklitepe figürleri takı oluyor - Türkiye'nin ön plana çıkan turizm değerlerinden Gaziantep 'teki Zeugma Antik Kenti ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin figürleri, Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsünde hazırlanan takılarla kadınların parmaklarını, boyunlarını ve kulaklarını süsleyecek - Enstitünün kuyumculuk atölyesinde oluşturulan koleksiyonla, Türkiye'nin önemli iki tarihi ve turistik değerinin dünyaya tanıtılması hedefleniyor - Enstitü Müdürü Hatice Kutsal: - "Mezopotamya'nın en önemli değerlerinden Zeugma ve Göbeklitepe'yi hayatın içine, evlerimize, takılarımıza, tasarımlarımıza taşımaya çalışıyoruz"GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - Türkiye'nin ön plana çıkan turizm değerlerinden Gaziantep 'teki Zeugma Antik Kenti ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin figürleri, Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsünde takılara işleniyor.Enstitünün kuyumculuk atölyesinde, Zeugma mozaikleri ve Göbeklitepe'deki taşların üzerinde bulunan figürlerden esinlenerek oluşturulan koleksiyondaki takılar, kadınların parmaklarını, boyunlarını ve kulaklarını süsleyecek.Özel koleksiyonda kolye, küpe, yüzük, broş gibi takılar yer alıyor. Koleksiyon kapsamında ev dekorasyonunda kullanılan çeşitli materyallerin üretimine ise daha sonra başlanacak.Koleksiyonla, Türkiye'nin önemli iki tarihi ve turistik değerinin tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor. Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Kutsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel el sanatlarını ve yaşam kültürlerini geçmişten bugüne taşıyarak devamını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Enstitülerin bölge kurumları olduğunu anlatan Kutsal, bu kapsamda kendilerinin de Şanlıurfa'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'ye ilişkin bir koleksiyon üzerinde çalışmaya başladıklarını dile getirdi.Kutsal, "Genel Müdürlüğümüzün belirleyeceği bir tarihte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile lansmanımız olacak. 'Sedef ve kutnunun Zeugma'da buluşması' adı altında bir çalışmamız daha var. Bu koleksiyon için Zeugma, kutnu ve sedeften yansımaların olacağı takılar, kıyafetler, ev objeleri ve çeşitli tasarımlar yapıyoruz." dedi. Enstitülerinin 1,5 yıllık bir kurum olmasına rağmen büyük yol katettiğini anlatan Kutsal, şöyle devam etti:"Göbeklitepe'ye ilişkin takı, ev objeleri, tablo, magnet ve kıyafetlerle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Enstitü olarak bölgemizdeki önemli değerleri yaşamın içine alıyoruz. Mezopotamya'nın en önemli değerlerinden Zeugma ve Göbeklitepe'yi hayatın içine, evlerimize, takılarımıza, tasarımlarımıza taşımaya çalışıyoruz." - "Göbeklitepe'yi takılara aktaracağız"Usta öğretici Seçkin Bülbül ise atölyede Gaziantep 'e özgü materyalleri kuyumculukta da kullanılır hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini dile getiren Bülbül, "Bununla ilgili tasarımlar yapmaya başladık. Göbeklitepe'yi takılara aktaracağız." ifadelerini kullandı.
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